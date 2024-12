Ilfattoquotidiano.it - Cori razzisti contro Vlahovic durante Juventus-Fiorentina, 20mila euro di multa per i toscani e divieto di trasferta per i tifosi viola

Il giudice sportivo ha inflittodiallaper iil calciatore serbo Dusanintonati daiil matchlaall’Allianz Stadium dello scorso 29 dicembre.La, si legge nelle motivazioni, è stata punita perché i suoi sostenitori hanno intonato “un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria” che “hanno costretto l’arbitro a sospendere la gara per circa due minuti”. Come da protocollo, ricorda il giudice, “è stato effettuato l’annuncio del comunicatola discriminazione”. I sostenitori del coro razzista, si legge ancora nelle motivazioni, secondo i collaboratori della Procura federale erano circa il 30% deipresenti nel settore (955). Dopo l’intervento del capitano dellanon si sono più verificati, ma, conclude il giudice, “i responsabili dell’Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto”.