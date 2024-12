Ilrestodelcarlino.it - ‘Campo estate Liberi’, l’impegno dei volontari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Elementi di analisi importanti sono emersi dall’incontro di restituzione con iche hanno preso parte all’ultimoLiberi 2024’. Il progetto, voluto e finanziato dal Nuovo Circondario Imolese nell’ambito della programmazione relativa alle politiche giovanili, è stato promosso dal presidio circondariale di Libera ‘A. Giacomelli’ insieme alla sezione felsinea dell’associazione. L’esperienza ha visto la partecipazione di 20 giovani, 14 ragazze e 6 ragazzi, accompagnati da due educatrici professionali della cooperativa sociale ‘Officina Immaginata’ che è parte integrante del progetto. Una bella modalità per condividere l’esperienza di lavoro vissuta la scorsanelle terre pugliesi confiscate alla criminalità organizzata. Ma anche per ampliare il dialogo con gli amministratori e stimolare una riflessione sui metodi divulgativi più opportuni per raggiungere altri giovani.