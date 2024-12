Ilfattoquotidiano.it - Buon anno con ilfattoquotidiano.it! Anche nel 2025 sappiamo cosa fare: pubblicare notizie

Care navigatrici, cari navigatori,quello che ci lasciamo alle spalle è stato un altrodi guerre e di sangue. Noi ve lo abbiamo raccontato dalle pagine virtuali de.it senza infingimenti, pubblicando spessoi video più cruenti provenienti da Gaza e dal fronte ucraino. Immagini che in genere vengono nascoste o censurate da tv e giornali. Non è un caso.Edulcorare la realtà, nascondere i fatti perché non disturbino le opinioni, è ormai la tecnica abituale utilizzata dai media per non mettere in difficoltà il potere. Giornali e giornalisti, in crisi a causa della perdita di credibilità e di lettori, si rivolgono col cappello in mano ai governanti di turno per ottenere aiuti e sovvenzioni. La recente rivolta degli editori contro la decisione di tagliare i contributi alla stampa sta lì a dimostrarlo.