Ilfattoquotidiano.it - Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiungo un accordo per il divorzio dopo 8 anni di guerra legale: ecco come si è arrivati alla svolta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

unper ilottodi accuse, ripicche, contumelie, ma soprattutto cause collaterali chevisto semprevincere,che a chiudere il 2024 arriva la metaforica stretta di mano. È stato l’avvocato dstar di Maleficent, James Simon a dare la conferma all’Associated Press dell’avvenuto. I dettagli non sono solo ancora celati, ma mancherebbero ancora il deposito dei documenti firmati in tribunale e addirittura l’approvazione del giudice. Insomma, la dichiarazione dell’da parte dei legali dellaè il primissimo passo di un lungo iter giuridico che si concluderà non proprio a breve.La 49ennee il 61ennesono stati insieme per dodiciavuto sei figli insieme. Sia durante gli alti e bassi della loro vita di coppia, che nei turbolentipost separazione, le due star di Hollywood probabilmente più popolari al mondofatto parlare di sé praticamente ogni giorno.