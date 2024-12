Ilfattoquotidiano.it - Andrea Baudissone, prima esodato della Embraco e oggi clochard: “Nessuno mi dà i contributi per arrivare alla pensione”

Passando in Galleria San Federico, a Torino, lo si vede dormire per terra. Perché la sua vita, adesso, è quella di un. Ma il passato diracconta una storia di lavoro, finita in un destino da. La sua storia viene raccontata dStampa, che lo incontra vestito con “un giubbotto rosso, un paio di pantaloni stazzonati di colore blu stinto, un paio di scarpe da ginnastica”., 61 anni, è uno dei 537 esodati, la fabbrica che produceva compressori per elettrodomestici a Riva presso Chieri, vicino a Torino. Gli mancherebbe un anno dima, per quanto cerchi di recuperare qualche soldo facendo lavori presso amici,, dice, gli offre un contratto per colmare quei 12 mesi.dal 2018, quando lo stabilimento chiuse dopo manifestazioni e lotte sindacali.