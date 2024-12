Bergamonews.it - Volley Bergamo, si spegne a Scandicci il sogno delle final four di Coppa Italia

Firenze. Si ferma ala corsa del1991 verso ledi. La sfida contro la Savino Del Bene di Maja Ognjenovic si è rivelata un’impresa, con la squadra di casa impeccabile sia in attacco che in difesa.Le rossoblù hanno tuttavia saputo tenere testa alle avversarie per lunghi tratti del match, allungando la sfida fino al quarto set., dopo un’iniziale fase di resistenza, si trova presto a inseguire: il muro toscano ferma gli attacchi rossoblù mentre, sul fronte opposto, Herbots e Antropova vengono innescate a turno dalla regista Ognjenovic per una fiammata di punti che chiude il primo set.L’onda d’urto si fa risentire in avvio di secondo parziale. Il muro di Strubbe e l’ace di Evans provano a dare la scossa nel cuore del set, matrova in Nwakalor e Carol i nuovi punti di riferimento e si porta sul due a zero.