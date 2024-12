Oasport.it - United Cup 2025: come può cambiare la classifica di Paolini e Cobolli nella sfida alla Francia

L’ultimo tie del Gruppo D dellaCupdi tennis si disputerà martedì 31 dicembre 2024,Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia: l’Italia, dopo aver battuto la Svizzera per 3-0, affronterà la, battuta dagli elvetici all’esordio per 1-2, a partire dalle ore 00.30 italiane.Ad aprire le danze sarà il singolare maschile alle 00.30, con Flavioche sarà opposto ad Ugo Humbert, mentre a seguire si disputerà il singolare femminile, con Jasmineche affronterà Chloe Paquet, infine a seguire si giocherà in ogni caso il doppio misto, con Sara Errani ed Andrea Vavassori che se la vedranno con Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin.Per quel che concerne i ranking ATP e WTA, il numero di punti assegnati per ciascuna vittoria dipende da due fattori, ovvero ladell’avversaria battuta ed il turno della manifestazione in cui si gioca il match.