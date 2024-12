Sport Paralimpico il bilancio del 2024 di Pancalli | Grandi risultati senza lasciare indietro nessuno

Leggi su Ilfaroonline.it

Si sta per chiudere un grande annoper loe gli atleti del Comitato Italiano. Una pioggia di medaglie a Parigie tanti i successi internazionali.Il commento del presidente del CIP Luca– Fonte comitato.it – Ufficio StampaAmiche e amici della grande famiglia paralimpica italiana, si sta per concludere un anno che non possiamo non definire straordinario, partendo, non ultimo, dal ricordo del risultato di Parigi. Quella che, al preludio, poteva sembrare una Paralimpiade molto difficile, anche perché l’asticella, dopo Tokyo, era stata posta molto in alto, in realtà si è dimostrata sul campo una meravigliosa Paralimpiade. Il merito è ascrivibile, in primis, alle atlete e agli atleti, ai loro tecnici, alle societàive di base o ai corpi militari cui sono tesserati ma anche alle loro famiglie, perché dietro a un grande atleta c’è sempre una grande famiglia.