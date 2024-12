Lortica.it - Opocsoro

Il 30 dicembre: il penultimo giorno dell’anno, quello in cui improvvisamente vi ricordate che non avete mantenuto nemmeno uno dei buoni propositi del 2023. Le stelle, tra uno sbadiglio e l’altro, vi osservano e commentano con sarcasmo. Ecco cosa vi aspetta oggi (sorpresa: niente di serio, come sempre). Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete carichi come molle, pronti a conquistare il mondo. ma non riuscite nemmeno a conquistare un parcheggio al supermercato. Le stelle consigliano di canalizzare l’energia in qualcosa di costruttivo, tipo preparare una lista di scuse per domani, quando arriverete tardi ovunque. Toro(21 aprile – 20 maggio)Vi siete svegliati con la voglia di festeggiare, ma non di alzarvi dal letto. Oggi vivrete un conflitto interiore tra la vostra pigrizia e la vostra voglia di abbuffarvi.