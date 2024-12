Anteprima24.it - Non solo Campania: trattative in corso per riportare a casa la giornalista italiana detenuta in Iran

Tempo di lettura: 3 minutiADDIO A JIMMY CARTER, PRESIDENTE USA E NOBEL PER LA PACEAVEVA 100 ANNI, IL 9 GENNAIO GIORNATA DI LUTTO NAZIONALESarà lutto nazionale il 9 gennaio negli Usa per Jimmy Carter, 39mo presidente e premio Nobel per la pace morto ieri all’età di 100 anni. Suo ultimo desiderio è stato votare per posta contro Trump. Si è battuto per la democrazia, ha ricordato la Harris. Il suo ruolo nella pace tra Egitto e Israele del 1978 resterà nella storia, ha sottolineato Sisi. Un amico per milioni di persone, lo ha descritto Biden. AllaBianca per unmandato, pagò la crisi dei 52 ostaggi presi innel 1979 e fu battuto da Reagan dopo il tragico fallimento nel 1980 di una missione di salvataggio miliare.AVARIA CARRELLO, SFIORATO ALTRO INCIDENTE AEREO IN COREA SUDSEUL VUOLE ‘UN’ISPEZIONE SPECIALE’ SU TUTTI I BOEING 737-800È di 179 morti e due sopravvissuti il bilancio definitivo dell’incidente aereo in Corea del Sud.