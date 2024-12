Lettera43.it - Ministero della Cultura, Andrea Petrella non sarà più il capo ufficio stampa

nonpiù ile comunicazione del. La decisione era nell’aria dopo i cambi voluto dal ministro Alessandro Giuli, nominato a settembre al posto di Gennaro Sangiuliano. A rivelare che l’incarico dinonrinnovato è stato lo stesso MiC in una nota in cui ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto al dicastero, coordinando le strutture, con particolare riferimento alla gestionecomunicazione durante il G7a Napoli. La nota delsi conclude con gli auguri «al giornalista» dei «migliori successi professionali». La decisione susegue quelle prese nell’ottobre scorso da Giuli su Narda Frisoni e Francesco Gilioli, all’epoca rispettivamentesegreteria edi gabinetto.