La metamorfosi di Santa Lucia: tradizione, dialogo e modernità

Bergamo. Nel cuore della città, l’installazione Ladiracconta la storia e l’iconografia diattraverso unache si completa in tre sculture luminose, che si snodano su più livelli di lettura, integrando elementi dia un linguaggio contemporaneo.La prima scultura si ispira a una rappresentazione quattrocentesca della fabbrica del Duomo di Milano: il piattino chetiene in mano, contenente i suoi occhi, diventa una maschera, simbolo di trasformazione e cambio di identità. La seconda scultura richiama un dipinto di Francesco del Cossa, in cui gli occhi dellasi trasformano in boccioli che germogliano, evocando appieno il concetto di, tema centrale di questa edizione di Christmas Design. Infine, l’ultima è una scritta al neon che recita: “Conserva la luce dei miei occhi”, una preghiera che rappresenta un monito rivolto dalle sculture al visitatore.