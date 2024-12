Tvplay.it - Juve, la tremenda notizia su Cambiaso gela i tifosi

Non è un momento facile per ladi Thiago Motta. Dopo il pari contro la Fiorentina arriva una nuova doccia fredda per i. Il 2024 è terminato nel peggiore dei modi per ladi Thiago Motta. Ennesimo pareggio ed ennesima rimonta subita nel finale, stavolta con rivali ‘molto sentiti’ come la Fiorentina. Il match è finito con un piacevole 2 a 2 ma a Torino, sponda bianconera, c’è la sensazione di aver buttato altri due punti., lasu(Lapresse) TvPlayIl discorso scudetto è ormai spento e l’obiettivo principale è la qualificazione Champions League con la Lazio che al momento dista quattro punti in classifica. Uno dei giocatori che ad inizio anno brillava e che invece ora è in difficoltà è il laterale; le troppe gare stanno probabilmente condizionando la sua stagione ma anche contro la viola il club bianconero ha avuto difficoltà difensive eha commesso un errore decisivo.