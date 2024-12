Il Tar del Lazio sospende il tariffario per le cure garantite ai cittadini dal Servizio sanitario nazionale

Leggi su Open.online

Il Tar delha sospeso fino al 28 gennaio il decreto con cui il ministero della Salute, guidato da Orazio Schillaci, ha emanato ilper lee le prestazioniaidal(SNN), gratuitamente o con il pagamento di un ticket. L’entrata in vigore era prevista per oggi 30 dicembre, ma il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto da centinaia di strutture accreditate e dalle associazioni di categoria e ha così rinviato di un mese l’efficacia. «Siamo convinti tra l’altro – spiegano gli avvocati Giuseppe Barone e Antonella Blasi, patrocinatori dei ricorrenti – che il Decreto violi i principi costituzionali di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione». Per i legali «le tariffe non tengono conto dell’incremento dei costi e delle difficoltà operative causate dalla pandemia e dalla crisi economica.