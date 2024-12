Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni turche: Emir pronto a scrivere il “suo” finale sulla love story tra Nihan e Kemal

In questi mesi abbiamo vistoKozcuo?lu mettere in atto piani malvagi pur di riuscire a dividereda, ma quello che ci attende nelle prossime puntatesupera l’immaginabile. Cosa escogiterànei prossimi episodi dell’amata soap turca? Scopriamolo insieme.Tramecrede di aver uccisoSoydereNelle nostre precedentivi abbiamo rivelato cheriuscirà a tendere una trappola per, costringendo poi l’ex moglie a scegliere tra la vita della figlia e quella del neo sposo. Sezin disperata sarà così costretta a premere il grilletto, e il proiettile raggiungeràin pieno petto. Soydere cadrà a terra apparentemente esanime.Kozcuo?lu penserà così di essersi definitivamente liberato del nemico, e finirà per distrarsi.