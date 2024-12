Come sto dopo l’incidente Alba Parietti la foto in ospedale Interviene anche il figlio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Prima la notizia dellanciata Dagospia, poi il messaggio della diretta interessata, ossia, che ha spiegato nel dettaglio cosa è successo esta. Nel primo pomeriggio si è presto diffusa la disavventura in vacanza occorsa alla conduttrice e showgirl. Si trova a Courmayeur con il compagno per trascorrere l’ultimo dell’anno ma lunedì mattina è stata portata subito in pronto soccorso per quanto accaduto sulle piste da sci.“Oggi ho avuto necessariamente modo di riflettere su quanto sia preziosa la sanità pubblica italiana, spesso criticata, ma che nella realtà si rivela un pilastro fondamentale del nostro Paese”, ha esorditonel nuovo post che la immortala sulla sedia a rotelle con un cerotto al ginocchio: “Ieri, durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote”.