Aperta la porta Santa | Nuovo dormitorio e accoglienza dei poveri

Ieri, anche a Ravenna si è aperto ufficialmente l’Anno Giubilare con una solenne celebrazione. Protagonista della giornata è stata la processione della croce del “Vescovo Agnello”, una preziosa reliquia del VI secolo, custodita nel Museo Arcivescovile. Per l’occasione, la croce è stata rappresentata da una raffinata riproduzione in mosaico realizzata nel laboratorio Annafietta. La processione è partita dalla basilica di San Giovanni Evangelista e ha attraversato il centro storico fino alla cattedrale, dove si è tenuta la celebrazione eucaristica. Durante l’omelia, l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni ha delineato i principali propositi della diocesi di Ravenna-Cervia per questo Giubileo, proponendo "tre opere segno" ispirate alla carità e alla solidarietà. La prima riguarda la missione di Carabayllo, in Perù: la diocesi si impegna a sostenere economicamente il viaggio di don Stefano e otto parrocchiani per partecipare al Giubileo a Roma e Ravenna.