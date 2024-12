Ilnapolista.it - Anche l’ultimo tentativo giudiziario del Barcellona per registrare Dani Olmo è fallito (Mundo Deportivo)

Leggi su Ilnapolista.it

La faccendaè più seria di quanto sembri. Ilha incassato oggi pomeriggio un altro no dal Tribunale di primo grado diin merito alle “misure cautelari adottate al club per poter tesserare”. Lo scrive el.Ilrischia seriamente di perdere a zeroScrive el:Nuova battuta d’arresto giudiziaria per il Barça nel ‘caso’. Dopo che venerdì scorso il Tribunale di Commercio 10 diha negato le misure cautelari adottate al club del Barça per poter tesserare, martedì un altro giudice ha negato al Barça la possibilità di tesserarlo. Il Tribunale di primo grado 47 diha negato al club del Barçala misura cautelare per il tesseramento dinella Liga.È stata l’ultima via giudiziaria che il club del Barça utilizzerà per provare ail contratto del trequartista con l’obiettivo di poter giocaretratto di stagione.