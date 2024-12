Ilfattoquotidiano.it - 12 mila morti all’anno in Italia per resistenza agli antibiotici, Pregliasco: “I medici di famiglia sbagliano, troppe prescrizioni inutili”

In Europa muoiono ogni anno 35persone a causa delladei batterie l’, purtroppo, su questo ambito detiene il primato: sono infatti 12i decessi a causa dell’antibiotico-che in parte si potrebbero evitare. Basti pensare che sarebbe possibile ridurre 135-210infezioni ospedaliere annuali con una maggiore cura igienica e salvare 2.000 persone. I dati sono stati diffusi in occasione della giornata europea per la lotta all’antibiotico, che ricorre il 18 novembre, dall’ECDC- European Centre for Disease Prevention and Control, elaborati per l’da Aifa, l’Agenziana del farmaco. Se non si rallenta la tendenza all’antibiotico-ciò provocherà oltre 39 milioni dinel mondo e sarà la prima causa di morte nel nostro Paese.