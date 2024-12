Thesocialpost.it - Trova il cadavere di una donna in spiaggia, si era suicidata buttandosi da un ponte

Leggi su Thesocialpost.it

Unin avanzato stato di decomposizione è stato rito oggi sulla scogliera di Villanova di Ostuni, nei pressi del Villaggio Mare Blue 2, in provincia di Brindisi. Si tratta di unache, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe essere la stessa che si è lanciata in mare daldel Mare di Pescara lo scorso 13 dicembre.Il rimento e i primi accertamentiA scoprire il corpo è stato un passante, che ha dato l’allarme intorno alle 13:30. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Capitaneria di porto, oltre al medico legale Liliana Innamorato, che ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Non sono stati rilevati segni evidenti di violenza, rafforzando l’ipotesi di un gesto estremo.Il corpo è stato trasferito presso il cimitero di Ostuni, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori esami.