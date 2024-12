Tennis Djokovic | Sinner? Tenuti all’oscuro per mesi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 dic. (askanews) – “Conosco Jannik da quando era un ragazzo e non penso abbia assunto sostanze proibite intenzionalmente, ma è frustante pensare che io e tanti altriti siamo statiper”. Protagonista del media day a Brisbane,è tornato a parlare del caso clostebol che ha coinvolto Jannik. Nole chiede maggiore trasparenza: “Ho dubbi su come funzioni il sistema antidoping e perché ci sianoti trattati diversamente da altri. Il problema per me è dato dalla discrepanza nel sistema in termini di trasparenza” L'articolo: “per” proviene da Ildenaro.it.