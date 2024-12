Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Roma da paura. Torna Theo”

Questa è lade 'La', in edicola oggi, domenica 29 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. 'La' oggi in edicola, in, apre con parlando di Cagliari-Inter, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi alla 'Unipol Domus' e terminata 0-3 per i Campioni d'Italia in carica. Reti, tutte nella ripresa, di Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Hakan Çalhano?lu (rigore). Con questo successo, i nerazzurri di Simone Inzaghi salgono a quota 40 punti in classifica, con una partita in meno rispetto all'Atalanta. 'Dea' che pareggia 1-1 allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio. Sotto per un gol di Fisayo Dele-Bashiru nel primo tempo, gli orobici trovano un punto nel finale con il guizzo di Marco Brescianini.