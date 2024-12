Ilrestodelcarlino.it - Mucciarini, città in lutto: "Generosa e sorridente. Era attenta ai più deboli"

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di, storica dipendente del Comune di Modena e segretaria di sette sindaci, morta lo scorso venerdì. "L’associazione di volontariato C.I.D – Curare il dolore esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Annamaria, che è stata vice-presidente e ancora oggi componente del Direttivo dell’ associazione, alla cui crescita ha contribuito grandemente. Annamaria, negli anni, si è impegnata fattivamente affinchè crescesse la conoscenza della terapia del dolore e si diffondesse la consapevolezza, anche tra i malati e le loro famiglie, che si può e si deve combattere il dolore inutile. Anche grazie ad Annamarial’associazione è riuscita nell’obiettivo di far ottenere la qualifica di ’Hub’ regionale per il Centro di Terapia antalgica di Castelfranco Emilia.