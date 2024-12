Maxwel Cornet legato al ritorno di gennaio al West Ham

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Il giocatore delHam Unitedè attualmente in prestito al Southampton.Tuttavia, il 28enne ha lottato per ottenere un tempo di gioco regolare con i Saints e ha giocato solo 187 minuti di calcio con loro in questa stagione.Secondo un rapporto dell’Athletic,potrebbe ora tornare al club natale a. IlHam potrebbe richiamarlo allo Stadio di Londra dopo il suo periodo di prestito fallito.Sarà interessante vedere se gli Hammers saranno pronti a offrire loro delle opportunità durante la seconda metà della stagione. Idealmente, dovrebbero cercare di spostarlo in modo permanente.Il 28enne non è al meglio da diversi mesi e un nuovo inizio sarebbe l’ideale per lui. Lasciare la Premier League per intraprendere una nuova sfida potrebbe aiutare il 28enne a ritrovare forma e fiducia.