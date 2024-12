Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Stricker 6-4, Italia-Svizzera 2-0 United Cup in DIRETTA: gli azzurri conquistano il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DALLE 7.30LADI PAOLINI-(2° MATCH DALLE 7.30)SECONDO SET6-4SET! Con il suo quinto ACEchiude ilparziale.40-15 DUE SET POINT. Decolla la risposta di dritto di Strikcer.30-15 Gioca benecon la combinazione lob-schiaffo al volo.30-0 ACE di Andrea!15-0 Prima vincente del piemontese.4-5 Game. Volèe in allungo di. Dopo il cambio di camposervirà per chiudere il set.40-30 Lob di Sara sulla riga e smash in arretramento ben giocato da Andrea.40-15 Comodo intervento a rete di.30-15 Scappa via il rovescio dello svizzero.30-0 Non passa la risposta di rovescio di.15-0 ACE.5-3 Game. Professoressa