Ilrestodelcarlino.it - "Leggeva le partite come pochi"

Chi meglio di Bruno Da Re, che lo ha voluto ovunque si sia spostato, può raccontare il Daniele Bagnoli allenatore di talento e profondo conoscitore del volley? "La prima volta che è venuto a Treviso arrivava da Roma, dove non stava andando bene – racconta Da Re, ex dirigente con la Sisley e con Modena e ora a Trento –. Noi avevamo perso la Coppa Italia con Kim Ho Chul in panchina, sfruttammo l’occasione del suo esonero e lo portammo da noi. Lo tesserammo inizialmente da dirigente, perché non poteva trasferirsiallenatore nella stessa stagione". Tornò a Modena, poi di nuovo a Treviso? "Era tornato a Modena poi lo abbiamo ripreso dopo un anno, con anche un contenzioso legale. E abbiamo ricominciato a vincere. Dopo gli anni di Montali è stato l’allenatore che ci ha dato di più dal punto di vista delle vittorie".