Agi.it - Hanukkah, acceso il candelabro ebraico in piazza Barberini

AGI - Sono stati accesi 5 degli 8 lumi del grandediin, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. In, il termine(o C) significa "inaugurazione" e vuole ricordare la vittoria dei Maccabei contro la persecuzione ellenica nell'antica Giudea e la riconsacrazione del Santuario di Gerusalemme profanato dai pagani, in cui avvenne il miracolo dell'olio: le candele rimasero accese per otto giorni, nonostante ci fosse olio sufficiente per uno solo. Così, durante la tradizionale cerimonia, arrivata alla 37esima edizione romana, ogni giorno per otto giorni viene accesa una candela; la nona, quella centrale, serve ad accendere le altre.Quest'anno l'accensione è iniziata, secondo il calendario, il 25 dicembre e si concluderà il primo gennaio 2025.