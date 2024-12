Era appena rientrato dall’infortunio | nuovo stop salta il big match di Serie A

Leggi su Sportface.it

Oltre il danno la beffa: il top player si ferma mentre stava recuperando dal precedente infortunio eil bigdiA.L’ultima domenica di questo 2024 è sinonimo di ultima giornata diA dell’anno solare. Iniziata ieri con le prime quattro partite, oggi si prosegue con altre quattro partite – tra cui duedi un certo calibro come Juventus-Fiorentina e Milan-Roma – prima di concludersi domani con le sfide tra Como e Lecce alle ore 18:30 e Bologna-Verona alle 20:45.Tanti riflettori oggi saranno puntati sulla partita di San Siro tra Milan e Roma. I rossoneri vorranno chiudere l’anno con una vittoria per provare ad aggiustare una classifica che li vede fermi all’ottavo posto con 26 punti conquistati in 16 giornate (una da recuperare). I giallorossi, invece, devono dare assolutamente seguito al 5-0 di settimana scorsa contro il Parma per provare a risollevare una stagione finora ai limiti del disastroso.