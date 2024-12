Superguidatv.it - Cortina Express, Lillo e Christian De Sica regalano qualche risata ma il “cinepanettone” lievita poco, la Recensione del film

”, diretto da Eros Puglielli, si propone come la commedia natalizia italiana del 2024, richiamando alla mente i classici “cinepanettoni” che hanno segnato le festività di molti italiani ma nella nostranon possiamo non sottolinearne anche i difetti. Il, in uscita il 23 dicembre 2024, vanta un cast di rilievo, tra cuiDePetrolo e Isabella Ferrari., a deludere è la confezioneAmbientato tra le suggestive montagne innevate did’Ampezzo, ilintreccia le vicende di vari personaggi durante le festività natalizie. Lucio De Roberti (De) è un viveur che cerca di impedire al nipote Andrea (Francesco Bruni) un matrimonio infelice; Dino Doni (Petrolo) è una stella mule in declino che tenta di riallacciare i rapporti con la figlia Giorgia (Beatrice Modica); Patrizia Giordano (Isabella Ferrari) è una discografica mascalzona, uno dei personaggi tipici deinatalizi.