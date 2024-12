Concertone di Capodanno 2025 al Circo Massimo | la scaletta

Leggi su Funweek.it

Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con un concerto dialche promette di far parlare di sé. Dopo una serie di polemiche che hanno caratterizzato le settimane precedenti all’evento, il Campidoglio ha finalmente svelato la line-up ufficiale, un mix di generi musicali e artisti di fama nazionale.La scelta di far salire sul palco artisti come Gabry Ponte, la Premiata Forneria Marconi (Pfm), l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, assicura una serata ricca di energia e varietà. La presenza di Mariachiara Belardo, Don Cash e Mauro Zavadava completerà il quadro, offrendo al pubblico un’esperienza musicale a 360 gradi.Tuttavia, a dominare le cronache delle ultime settimane è stata la vicenda legata alla partecipazione di Tony Effe. La decisione del Comune di revocare l’invito al trapper, a seguito delle polemiche suscitate da alcuni dei suoi testi ritenuti offensivi nei confronti delle donne, ha innescato un dibattito acceso sulla libertà di espressione artistica e sulla responsabilità degli artisti.