Chiude il "JLounge", porto turistico di Fano senza ristorante

, 29 dicembre 2024 – L’amministrazione comunale ha messo in moto la squadra degli. artificeri. Perché non c’è sul tavolo solo il caso del circolo cittadino di via Montevecchio, frequentato da tanti giovani e finito al centro di un esposto dei condòmini e di una diffida dell’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi è partita un’altra ordinanza di chiusura immediata per un locale della Marina dei Cesari. Si tratta del “” che è al secondo piano, con tanto di bar annesso, della palazzina che si trova proprio all’entrata del. L’ordinanza non lascia molti spazi di manovra: “Chiusura immediata – si legge nell’atto – dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ecc ecc”. Il perché di questo provvedimento è semplice: il titolare, un senigalliese, non aveva e non ha i titoli per tenere aperto.