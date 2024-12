Oasport.it - United Cup 2025: l’Italia debutta contro l’ostica Svizzera. Impegni particolari per Cobolli e Paolini

Domenica di debutto delle questioni legate al tennis italiano, quella di domani. L’edizionedellaCup, che comincia nel 2024, vedrà infatti in campo a Sydney Italia e, con formazioni che fanno molto parlare se non altro in virtù di diverse situazioni che meritano di essere raccontate.Il singolare d’apertura, infatti, lo giocheranno Flavioe Dominic Stricker. Non due giocatori sconosciuti tra loro, anzi: hanno percorso tutta la parabola junior insieme e, nel 2020, si sono aggiudicati il titolo di doppio al Roland Garros, dopo che già avevano raggiunto la finale l’anno precedente. Da pro si sono trovati di fronte nelle Next Gen ATP Finals 2023, con successo delno. In generale, tra i due corre senz’altro buon sangue, e se da una parte ci sarà la normale scia dell’agonismo, dall’altra ci sono anche traiettorie che nel frattempo si sono diversificate di molto.