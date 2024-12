Bergamonews.it - Sold out per il “Concerto di Capodanno” della Proloco Città di Bergamo

. Tutto esaurito per il 4°didiin programma il 1° gennaio alle 21 alla Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano (, Largo Bortolo Belotti, 1).Grande attesa e attenzione per l’evento che sarà diretto da Roberto Gualdi per, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune died il sostegno di BCC Milano.Il pubblico sarà invitato a lasciare una libera donazione a favore diper il sociale e di PHB Polisportiva Bergamasca, associazione sportiva e di volontariato fondata nel 1982.Da sempre PHB ha come prima finalità statutaria la promozione dell’attività sportiva per persone con disabilità fisica e intellettiva. Attraverso diversi progetti sportivi, divisi in differenti discipline, l’associazione fornisce un importante servizio a molte persone disabili, ossia la possibilità di praticare sport a vari livelli: dal semplice impegno ludico-ricreativo, a quello amatoriale, fino a raggiungere un impegno fortemente competitivo quale quello agonistico.