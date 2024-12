Lortica.it - Opocsoro

Il 28 dicembre: quel giorno dimenticato tra Natale e Capodanno, in cui siete troppo stanchi per fare cose serie, ma troppo ansiosi per non far nulla. Le stelle si sono riunite per darvi delle indicazioni, ma vi avverto: potrebbero essere pungenti quanto un brindisi con l’acqua frizzante. Ariete(21 marzo – 20 aprile)Avete un’energia travolgente. peccato che la stiate sprecando litigando con chi non ha ancora risposto ai vostri messaggi di auguri. Le stelle vi consigliano di lasciar perdere: il 90% delle persone sta ancora ignorando il gruppo WhatsApp di famiglia. Toro(21 aprile – 20 maggio)Il frigorifero è vuoto, e per voi è una crisi esistenziale. Oggi vi ritroverete a fissare un pacco di biscotti come se fosse l’ultima cena. Le stelle consigliano di uscire per una spesa rapida, ma sappiamo che non succederà: siete troppo pigri.