Pianetamilan.it - Milan-Roma, Fonseca: “Theo? Dopo gli ultimi due giorni di lavoro sono positivo”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di, l'allenatore rossonero Pauloha affrontato diversi temi legati alla preparazione della squadra, tra cui gli infortuni e le scelte tattiche in vista della sfida contro la. Uno dei punti centrali del discorso è stato il recupero diHernandez, che ha recentemente lavorato per tornare al meglio fisicamente.ha confermato che il francese ha iniziato ad allenarsi il 23 dicembre e ha espresso ottimismo riguardo ai suoi progressi: "Hernandez? Lo abbiamo fatto allenare il 23, ha bisogno di recuperare fisicamente. Penso che anche lui abbia la consapevolezza, ho parlato con lui, che possa fare molto meglio.gliduediveramenteriguardo a. Vediamo come sarà". LEGGI ANCHE: Conferenza, le parole dialla vigilia LIVE News