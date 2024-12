Bergamonews.it - Lite finisce in tragedia a Pontirolo, un morto: “Gli hanno sparato in faccia”

Leggi su Bergamonews.it

. Sei pattuglie dei carabinieri, l’ambulanza, un fiume di gente in strada e il corpo senza vita di un uomo a terra, coperto da un telo.“Stavo passando in auto, quando l’ho visto cadere a terra mi sono fermata per soccorrerlo – racconta una donna -. Pensavo avesse avuto un infarto, invece quando mi sono avvicinata ho visto una maschera di sangue. Midetto che gli avevanoin bocca, così ho chiamato i soccorsi”.sabato pomeriggio 28 dicembre aNuovo, nella Bassa. Ancora pochi i dettagli sull’accaduto: qualcuno avrebbe esploso dei colpi d’arma da fuoco, ferendo mortalmente un uomo di 42 anni. “Ho sentito delle persone litigare animatamente – racconta un ragazzo che abita nelle vicinanze -. Poi ho sentito due colpi, pensavo fossero petardi ma evidentemente mi sbagliavo.