Gqitalia.it - Il finale di Squid Game 2 è difficile da interpretare così come è duro da digerire

Leggi su Gqitalia.it

SPOILER ALERT - questo articolo rivela alcuni dettagli della seconda stagione diprendere ilda cardiopalma di2 che ci lascia all'apice della tensione con un taglio netto e tutto in sospeso? Ok, la risposta arriverà presto, visto che esiste già una stagione 3 in post-produzione e che la vedremo nei prossimi mesi e non tra oltre un anno, ma unfa comunque un po' male.Vedere la prima stagione non è stata una passeggiata, ma la seconda è stata più breve e più intensa. A occhio, anche più sanguinosa, nel senso letterale del termine, sia per i colpi di fucile partiti da ogni lato, sia per le dosi di sangue finto versate in scena (a occhio, più copiose e sulle quali si è più insistito). Ora di mortale ci sono il gioco, ma anche il tentativo di rivolta di chi vuole interromperlo ponendo fine alla strage una volta per tutte, per non parlare della presenza di una specie di “angelo della morte”, ma non sappiamo che fine faranno tutte e tre le cose.