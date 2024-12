Ilnapolista.it - Il Chelsea merita il terzo posto in Premier? The Athletic: “Maresca non si fida della panchina e fa pochi cambi”

Leggi su Ilnapolista.it

Ildiha subito nell’ultimo turno diuna sconfitta per 2-1 in casa contro il Fulham. Ora sono terzi a 35 punti, dietro a Arsenal e Liverpool.Ililinnon sie faThepone alcuni dubbi sull’operato del tecnico, che sembra non preferire fare troppidurante i match e, di conseguenza, perde lucidità negli ultimi minuti:Perdere una partita di calcio è sufficiente per far innervosire qualsiasi allenatore, ma perdere una “partita di basket” è peggio per. Ha dichiarato sui suoi avversari: «Sono una squadra che attacca velocemente e diventa una partita di basket. Nel momento in cui si perde palla bisogna essere aggressivi». Ironiasorte: è la prima vittoria del Fulham a Stamford Bridge dal 1979.