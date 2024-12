Iltempo.it - "Diplomazia degli ostaggi", così l'Iran usa gli occidentali per liberare terroristi

Decine di cittadini europei o con doppio passaporto arrestati senza accuse o con imputazioni fumose, usati come merce di scambio da parte dell'IUran con l'Occidente. Molti osservatori mettono in relazione l'arresto della giornalista italiana Cecilia Sala a Teheren con quello di poco precedente avvenuto a Milano di Mohammad Abedini, imprenditoreiano-svizzero di 38 anni, fermato con gravi accuse su richiesta delle autorità statunitensi. Poche settimane fa uno studio dell'Istituto francese per le relazioni internazionali (Ifri), a firma dello studioso Clement Therme, aveva fatto il punto sulla "" della Repubblica islamica. Il casoeuropei detenuti inè costante nel tempo. "La cosiddettadella Repubblica islamica dell'si riferisce a una strategia politica e diplomatica in cui Teheran usa la detenzione di cittadini, cittadini con doppia cittadinanza o cittadiniiani residenti in Europa, Australia o Stati Uniti come leva nelle negoziazioni diplomatiche", viene spiegato nel paper.