Tg24.sky.it - Da Gigi Riva a Sandra Milo, i personaggi famosi morti nel 2024. FOTO

Leggi su Tg24.sky.it

Sono tantissime le persone conosciute che ci hanno lasciato durante l’anno che sta per finire. A gennaio abbiamo perso. A febbraio si è spento l’attivista russo Alexei Navalny. Tra gli attori, abbiamo detto addio a Donald Sutherland, Shannen Doherty, Maggie Smith e Alain Delon. Tra gli ex sportivi, sono scomparsi Totò Schillaci e Sven Goran Eriksson. Il mondo della musica ha pianto per la morte di Liam Payne. Ecco alcuni dei nomi più celebri che non ci sono più