Una Santa Barbara in casa. L’esplosivo nascosto sotto le motociclette

Una tradizione spettacolare che può essere molto pericolosa, soprattutto se la fabbricazione di razzi, fuochi d’artificio e petardi non è sicura e adeguatamente controllata. In vista della fine dell’anno, momento più atteso per gli appassionati dei “botti“ le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli proprio per contrastare il commercio di materiale altamente pericoloso. Gli agenti della polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno sequestrato in città e nel territorio spezzino un notevole quantitativo di materiale esplosivo denunciando i possessori. I poliziotti hanno sequestrato 33 candelotti cilindrici con miccia esterna, fabbricati artigianalmente e privi di marchio CE. Sono stati trovati n possesso di un uomo che è stato così denunciato per il reato di fabbricazione o commercio di materiale esplodente.