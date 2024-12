Ilgiorno.it - Una nuova bretella proteggerà Lesmo dalla morsa del traffico

Addio alin centro a, la Provincia realizzerà il trait d’union fra la Sp 7 e la Sp 154 liberando il cuore del borgo dai serpentoni di auto e di camion che l’attanagliano ogni giorno nelle ore di punta. Code interminabili e smog in via Lega lombarda cancellati dall’Accordo di Programma che Monza ha firmato con i due comuni. Niente più caos in tutto il reticolo oggi sotto stress, a partire dalle vie Manzoni e IV Novembre, al posto dei bisonti della strada e delle macchine, percorsi pedonali più ampi e una riqualificazione dell’area, "in sintonia con il progetto di valorizzazione di piazza Dante". Cantieri per un anno al via nel 2025, con chiusura prevista a marzo 2026, costo: 1,7 milioni. Il grosso, 1,1 milioni, in arrivoRegione, i fondi sono quelli del programma di interventi per la ripresa economica, il resto, 300mila euro a testa, ce li metteranno la Provincia stessa e il comune di, capofila del progetto.