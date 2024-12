Spazio i segreti del centauro Chirone | metà asteroide e metà cometa

Leggi su Ildenaro.it

ed è un oggetto unico nel Sistema solare. Piccolo corpo celeste la cui orbita irregolare è situata fra quelle dei giganti gassosi Saturno e Urano, è grosso quanto un– le sue dimensioni sarebbero nell’ordine del centinaio di chilometri – adornato però dalla chioma tipica di una, scoperta verso la fine degli anni ’80. Ce ne sarebbero altri di oggetti ibridi, un po’ asteroidi un po’ comete, i cui giri si svolgono fra l’orbita di Giove e quella di Nettuno, e che sono stati denominati centauri in virtù della loro duplice natura. Masembrerebbe proprio un oggetto speciale. “È stravagante quando lo confrontiamo alla maggior parte degli altri centauri” dice l’astronomo Charles Schambeau, della University of Central Florida in un articolo del magazine dell’Inaf. “Ha periodi in cui si comporta come una, è circondato da anelli di materiale, e potenzialmente ha anche un’area di detriti di polvere o materiale roccioso che orbita attorno a esso.