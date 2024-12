Ilrestodelcarlino.it - San Piero, l’asilo delle Grazie compie 130 anni

Quest’annodi Sanin Bagno ha girato la boa dei 130dalla sua costituzione. E proprio in questi giorni l’encomiabile istituzione didattica, educativa, formativa, di via Battisti, ha concluso questo suo anno, intenso e pieno di iniziative, per ricordare il suoversario ultrasecolare, con l’incontro conviviale del pranzo di Natale, con le famiglie degli iscritti al. "Meglio di così non poteva chiudersi il nostro 130°. Il prossimo anno trasformiamoin un ristorante e io faccio il caffè". La coinvolgente, simpatica idea è della piccola Zoe – spiega Giuseppe Crociani, presidente del–, una bambina di seicostretta su una sedia a rotelle, ma con due occhi che parlano tre lingue. Questo è l’inizio di questa bellissima storia, che diventerà peruna tradizione che ci auguriamo accompagnerà le famiglie dei nostri bambini neglia venire.