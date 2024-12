Pronosticipremium.com - Roma, ricaduta per Cristante: Ranieri cerchia il rientro

Il Natale è passato in archivio e per laè tempo di guardare al futuro con speranza. Come dimostrato nell’ultima vittoria per 5-0 contro il Parma, i giallorossi sembrano aver ritrovato la retta via, dopo un avvio di stagione che definire complicato è utilizzare un eufemismo. Ora l’obiettivo è quello di inanellare una serie di prestazioni e risultati convincenti, risalendo così la china di una classifica deficitaria. I capitolini starebbero preparando nei dettagli la prossima sfida con il Milan, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match delicato, contro un avversario che sta vivendo un momento di forma altalenante.Se da una parte i rossoneri devono fare i conti con diverse assenze per infortuni, dall’altra c’è un Claudioche avrà a disposizione l’intero arsenale, eccezion fatta per un centrocampista.