Notizie Avis | Quando guardiamo da vicino i diritti dei minori scopriamo tante Italie diverse

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 18 dicembre 2024In Italia le disuguaglianze territoriali sono evidenti sin dalla nascita, influenzando profondamente la vita di bambine e bambini: tra la Provincia di Trento e la Campania c’è una differenza nella speranza di vita alla nascita di tre anni (rispettivamente 84,6 e 81,4 anni). Il divario regionale si riscontra anche nell’incidenza della povertà relativa tra i: nel 2022 il tasso di povertà relativa a livello nazionale era del 22,2%, con forti differenze tra la Calabria (44,9%) e il Trentino-Alto Adige (8,8%). Sono solo due delle “” che emergono dalla terza edizione del rapporto “Idell’infanzia e dell’adolescenza – I dati Regione per Regione 2024”, l’indagine triennale realizzata dal Gruppo di lavoro per l’attuazione della Convenzione suidell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo Crc) e diffusa il 12 dicembre per fornire una panoramica della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.