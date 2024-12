Inter-news.it - Nicola: «Un solo assente nel Cagliari. Inter miglior squadra italiana!»

Davideha parlato nella conferenza stampa di vigilia di, sfida valida per la 18ª giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.Le chiedo un aggiornamento sulla situazione degli infortunati. Contro l’non intende partire con l’atteggiamento di chi è già sconfitta.Assolutamente no. Si tratta di un esame che ti costringe a fare qualcosa che va oltre. Incontriamo, secondo me, ladel campionato, sia per consolidamento che per rosa. Quindi, abbiamo bisogno di fare una partita gagliarda da tutti i punti di vista, con lucidità e aggressività. Non dovremo mai smettere di continuare a giocare, capendo al contempo quando essere pratici e quando gestire la partita o il riposizionamento difensivo. Il nostro unicosarà Zito Luvumbo, per il resto si trattadi acciacchi.