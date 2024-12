Iltempo.it - Le Sante Galere: il Papa a Rebibbia. Viaggio fra i detenuti del carcere

Leggi su Iltempo.it

Speranze e timori di chi è recluso, che questo evento dall'alto valore simbolico sia solo una vetrina. Che alla fine di questa giornata resti tutto come prima, come se le parole di impegno e sensibilità, non fossero mai state pronunciate. Mancano pochi minuti alle 10 e mezza,Francesco dopo la cerimonia che ha seguito l'apertura della Porta Santa, ha finito di salutare, operatori e appartenenti alla polizia penitenziaria che affollavano la chiesa del «Padre Nostro» neldiNuovo Complesso. Sale sulla sedia a rotelle che lo condurrà via. Si ferma ad ammirare il presepe fatto daicon il legno dei barconi dei migranti naufraghi a Lampedusa. All'esterno della basilica (come l'ha definita per l'occasione il Pontefice ndr) c'è la 500L bianca, motore acceso, pronta a riportare ilin Vaticano.