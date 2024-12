Il testamento biologico sotto il tergicristalli, gli abiti per il funerale e i soldi per la beneficenza. Il "piano del suicidio" di Alessandro e Cristina

Leggi su Open.online

Ilil, una valigia con deglida indossare per ile alcune disposizioni per opere di. Sono alcuni degli elementi che fanno pensare agli inquirenti cheGiacoletto eMasera, una coppia di professionisti di Orbassano (Torino), abbiano pianificato ilmesso in atto il 9 dicembre. I due coniugi sono stati trovati da un’amica all’interno dell’auto nel loro garage con i finestrini alzati e un tubo collegato alla marmitta. La donna è morta il 18 dicembre, l’uomo cinque giorni dopo alle Molinette di Torino. Dietro il loro gesto ci sarebbe un’altra tragedia: ildella figlia, Chiara, il 4 febbraio 2022 all’età di 28 anni. Da bambina era stata vittima di abusi da parte di un familiare «insospettabile».