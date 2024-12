Terzotemponapoli.com - E’ morto Gian Paolo Ormezzano, giornalismo sportivo in lutto

Si è spento a 89 anni, firma fra le più storiche e celebri delitaliano, non soltanto. Giornalista, scrittore, firma della Stampa e del Guerin, è stato direttore di Tuttosport e commentatore in tvLa scomparsa di una qualsiasi persona desta tristezza, ma queste notizie che mai vorremmo ricevere, procurano un particolare dispiacere a noi che operiamo nel settore della Stampa. Ilè inper la scomparsa di. Già direttore di Tuttosport (dal 1974 al 1979), firma de La Stampa fino alla pensione nel 1991 (ma aveva continuato a collaborare), del Guerine di Famiglia Cristiana, aveva 89 anni.LA CARRIERA DINella sua lunga carriera è stato testimone e ha scritto dei principali eventi sportivi (e non solo), dai Giochi di Roma allo sbarco sulla Luna, seguito da inviato a Cape Canaveral, dall’attacco terroristico ai Giochi di Monaco 1972 al trionfo mondiale degli azzurri di Bearzot nel 1982.